Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß zwischen Hilders und Tann/Lahrbach - mehrere Verletzte

Fulda (ots)

Hilders. Am frühen Freitagabend (01.08.), gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 278 zwischen Hilders und Tann-Lahrbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 75-jährige Frau aus Schmalkalden befuhr mit ihrem Audi die B278 in Fahrtrichtung Tann-Lahrbach. Hinter einem landwirtschaftlichen Traktor fahrend, setzte sie zum Überholen an und stieß hierbei aus bisher ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW mit Anhänger eines 35-jährigen Mannes aus Tann zusammen. Die Audifahrerin sowie ihre beiden Mitfahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 278 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Tann/Lahrbach war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um bei der Rettung der Verletzten sowie der Absicherung der Unfallstelle zu unterstützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell