Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mann von falschen Polizeibeamten betrogen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Fulda. Am Dienstag (31.07.) wurde ein Senior im Landkreis Hersfeld-Rotenburg Opfer dreister Betrüger. Mit der perfiden Masche des Schockanrufes - indem sie vorgaukelten Polizeibeamte zu sein - brachten sie den Mann um verschiedene Wertgegenstände.

Der Mann erhielt am Donnerstagmittag einen Anruf von einer anonymen Rufnummer auf seinem Festnetzanschluss. Dort meldete sich eine Person, die sich als Polizist ausgab und behauptete, dass die Tochter des Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Behandlung einer verletzten Mitfahrerin benötige man nun Geld oder andere Wertgegenstände. Im Glauben einer anderen Person helfen zu können, übergab der Mann schließlich verschiedene geringwertige Schmuckstücke und Gegenstände an eine männliche Person, die an der Wohnanschrift erschien.

Es kann Jeden treffen

Wer glaubt, das hätte ihm definitiv nicht passieren können, der hat weit gefehlt: Das Vorgehen der Täterinnen und Täter - das zeigt die kriminalistische Erfahrung - ist besonders perfide, überaus gut geschauspielert und vorbereitet und passt oft auf die Lebenssituation der Angerufenen oder wird dieser angepasst.

Im Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so eine Verhaftung abwenden könne. Es ist bei dieser Masche auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben.

Sobald die Vermögenswerte greifbar und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, kommt ein Betrüger oder eine Betrügerin persönlich vorbei, um die Wertgegenstände abzuholen.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informierten Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

(ML)

