Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Einbruch in Arztpraxis - Kennzeichen entwendet - Kastanie beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Bebra. Die Polizei wurde am Mittwoch (30.07.), gegen 16 Uhr, zu Streitigkeiten in der Nähe des Busbahnhofes in Bebra alarmiert. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen geriet ein 29-Jähriger aus Bebra mit drei ihm bekannten Personen - einer 24-Jährigen sowie einem 19- und 39-Jährigen - in Streit. Der 29-Jährige versuchte nach aktuellen Erkenntnissen zunächst mit einer Krücke nach den anderen Beteiligten zu schlagen und zückte im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer. Die Streitigkeiten zogen sich von der Bahnhofstraße in die Nürnberger Straße in der Innenstadt, wo der 29-Jährige schließlich von Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen werden konnte. Mit leichten Verletzungen, die er sich im Laufe des Streitgeschehens zugezogen hat, wurde er zunächst im Krankenhaus medizinisch versorgt und schließlich zur Polizeistation Rotenburg an der Fulda verbracht. Das Messer wurde sichergestellt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Einbruch in Arztpraxis

Rotenburg. Die Arztpraxis in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Borngasse war zwischen Dienstagabend (29.07.) und Mittwochmorgen (30.07.) Ziel unbekannter Täter. Sie brachen die Eingangstür auf und flüchteten nach aktuellen Erkenntnissen wieder, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (28.07.) und Mittwoch (30.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-JL 25" von einem Ford Grand C-Max. Das Fahrzeug war in der Hersfelder Straße auf einem Betriebsgelände abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kastanie beschädigt

Bad Hersfeld. Eine circa 15 bis 20 Jahre alte Kastanie in der Straße "Am Lindeneck" in Asbach wurde in einem nicht bekannten Zeitraum von Unbekannten beschädigt, indem ein Loch in den Stamm gebohrt wurde. Festgestellt wurde die Beschädigung am Dienstag (22.07.). Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell