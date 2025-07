Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl aus Bagger - Versuchter Einbruch in Kindergarten - Diebstahl aus Aufenthaltsraum

Vogelsbergkreis (ots)

Dieseldiebstahl aus Bagger

Freiensteinau. In der Nacht auf Dienstag (29.07.) öffneten Unbekannte den Tank eines Baggers, der auf einer Baustelle an der L3181 zwischen den Orten Bermuthshain und Ober-Moos stand, und entwendeten mehrere Liter Dieselkraftstoff. Zum Wert des Diebesgutes kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Mücke. Im Zeitraum von Sonntag (13.07.) bis Dienstag (29.07.) versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einem Kindergarten in der Straße "Am Festplatz" im Ortsteil Atzenhain zu verschaffen, indem sie an einem Fenster mittels unbekanntem Werkzeug hebeln. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Aufenthaltsraum

Schotten. Aus einer Handyhülle, die samt dazugehörigem Smartphone in einem Aufenthaltsraum eines Krankenhauses in der Straße "Wetterauer Platz" von einer Mitarbeiterin abgelegt wurde, entwendeten Unbekannte mehrere Dokumente und EC-Karten. Der Diebstahl wurde Mittwoch (30.07.), 7.40 Uhr, festgestellt. Zum Wert des Diebesgutes kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell