POL-OH: Diebstahl von Roller - Pedelec entwendet - Fundunterschlagung auf dem Schützenfest - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Diebstahl von Roller

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (30.07.) entwendeten Unbekannte den auf dem Grundstück vor einem Reihenhaus in der Dr.-Kopp-Straße abgestellten blauen Roller der Marke Peugeot Speedfight im Wert von rund 750 Euro. Auf dem vorderen Schutzblech des Rollers ist ein Aufkleber mit dem Wort "Wasserkuppe" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec entwendet

Bad Salzschlirf. Aus einer Garage in der Willy-Schober-Straße entwendete eine unbekannte männliche Person ein blaues Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid im Wert von rund 4.500 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 25-30 Jahre alt, circa 170-180 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkler kurzer Bart, blaue Windjacke, kurze schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fundunterschlagung auf dem Schützenfest

Fulda. Am Mittwoch (30.07.), im Zeitraum von 19 Uhr bis 20.15 Uhr, unterschlug ein Unbekannter im Bereich der Ochsenwiese einen niedrigen dreistelligen Betrag Bargeld. Zuvor hatte eine Besucherin des Schützenfestes ihr Handy, in dessen Hülle sich die Geldscheine befanden, auf einem Stein nahe des Parkhauses versehentlich zurückgelassen. Das Handy wurde im weiteren Verlauf durch eine männliche Person beim Sicherheitsdienst abgegeben, allerdings fehlte hierbei das Bargeld. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 20 Jahre alt, dunkler Hautteint, schwarze Nikejacke, Jogginghose, schwarze Basecap. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Neuhof. In der Nacht auf Donnerstag (31.07.), gegen 0.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Kronhofstraße aus einem auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhaus abgestellten silbernen BMW zwei Geldbörsen. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell