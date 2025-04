Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Supermarkt

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen (14.04.2025) in Hauenhorst in den Supermarkt an der Brochtruper Straße eingestiegen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter gegen 01.30 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und gelangten so in den Kassenbereich. Aus einem größeren Regal entwendeten sie diverse Zigarettenschachteln. Der Gesamtschaden liegt im geringen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

