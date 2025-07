Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 29-jähriger Max H. vermisst

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Am Mittwoch (30.07.) wurde Max H. als vermisst gemeldet. Der 29-Jährige wurde zuletzt in den Morgenstunden in der Straße "Hinterer Breitenbacher Weg" in Rotenburg an der Fulda gesehen. Alle bisherigen Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden.

Max H. kann wie folgt beschrieben werden: 167 Zentimeter groß, athletische Figur, Glatze, Vollbart, trägt eine Brille mit rechteckigen Gläsern. Der Vermisste ist möglicherweise mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen knielangen Hose sowie grauen Turnschuhen bekleidet. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass er mit einem weinroten Hyundai Kona unterwegs ist. Max H. ist nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen auf medizinische Hilfe angewiesen.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Julissa Sauermann

