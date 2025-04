Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bikes samt Schloss gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger bedienten sich in der Nacht zu Donnerstag in einem Hausflur in der Straße "Ochsenberg". Dort standen seit Mittwoch, 22 Uhr, zwei E-Bikes der Marken "Raymon" und "Cube" mit einem Fahrradschloss versehen im Eingangsbereich. Gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen fiel auf, dass die Räder, samt Schloss, weg waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind in besagter Nacht unbekannte Personen in der Straße aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? Hinweise nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

