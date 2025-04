Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 48 zwischen Mölschbach und Hochspeyer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 44-jährige Mann aus Baden-Württemberg gegen 15:30 Uhr in Richtung Hochspeyer unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Biker von der Fahrbahn ab und stieß am Straßenrand gegen eine Schutzplanke. Hierbei verletzte sich der 44-Jährige schwer am Fuß. Polizeikräfte, die zufällig in der Nähe waren, leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Die Notfallsanitäter brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Die Schutzplanke und die Harley-Davidson wurden beschädigt. Da das Zweirad nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. |kfa

