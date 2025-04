Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Mehrfamilienhaus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einsatzkräfte rückten am Montagnachmittag in die Wolfstraße aus. Dort war gegen 15 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brandherd ausfindig zu machen und die Flammen zu löschen. Ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Wohnungen konnte dadurch verhindert werden. In dem Anwesen befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Haustiere, welche durch die Brandbekämpfer gerettet werden konnten. Die Katze und der Hund wurden im Anschluss zu einem Tierarzt gebracht. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. |kfa

