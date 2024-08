Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Mehr als nur Grenze und Stempel - Berufsinformationstag des Zolls Informativ und kompakt alles über Ausbildung und Studium beim Zoll erfahren

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Das Hauptzollamt Lörrach veranstaltet am 28. September 2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr den alljährlichen Berufsinformationstag auf der Autobahngrenzzollanlage in Weil am Rhein.

An fünf Stationen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit die facettenreichen und spannenden Aufgabenbereiche des Zolls, von der Warenabfertigung bis hin zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, näher kennenzulernen und somit einen Einblick in die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Lörrach zu erlangen. Des Weiteren erfahren Schulabgänger und Ausbildungsinteressierte Wissenswertes über den Ablauf der zweijährigen Ausbildung, des dreijährigen Bachelorstudiengangs oder des Studiums der Verwaltungsinformatik sowie alle notwendigen Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Bundeszollverwaltung.

Es können bis zu 30 Interessierte teilnehmen, das Mindestalter liegt bei 14 Jahren. Eine Anmeldung bis spätestens 21. September ist erforderlich an berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de.

Auskünfte erteilt die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach auch telefonisch unter 07621/941-1220 oder -1200.

Das Hauptzollamt Lörrach ist mit seinen rund 1.000 Beschäftigten eines von bundesweit 41 Hauptzollämtern und trägt vor allem durch seine Drittlandsgrenze zur Schweiz einen großen Teil zu den Gesamteinnahmen der Bundeszollverwaltung bei. Doch nicht nur fiskalische Einnahmen stehen beim Hauptzollamt Lörrach an der Tagesordnung. So können die Zöllnerinnen und Zöllner durch aufgedeckte Schwarzarbeit und sichergestellte, verbotene Waren immer wieder auf sich aufmerksam machen. Ihr Bezirk beschränkt sich hierbei nicht nur auf die Grenze zur Schweiz, sondern erstreckt sich auf verschiedene Standorte in den Landkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, dem Ortenaukreis sowie dem Stadtkreis Freiburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach