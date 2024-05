Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Suche nach vermisster Frau in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 02. Mai 2024, aufwendig nach einer vermissten Frau aus Nordenham gesucht. Bisher haben die Maßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die 49-Jährige soll sich nach Angaben einer Tochter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Während des letzten telefonischen Kontakts gab die Vermisste am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 11:00 Uhr, an, am Strand zu spazieren. Da sie keinen Zugriff auf Kraftfahrzeuge hat, über wenig Ortskenntnis verfügt und auch nicht der deutschen Sprache mächtig ist, wird davon ausgegangen, dass ein Strand in der Nähe von Nordenham gemeint war. Umgehend wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kamen auch der Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und die Rettungshundestaffel Osterholz zum Einsatz. Erfolg hatten die Einsatzkräfte bisher nicht. Die vermisste 49-Jährige

- ist 168 cm groß - von normaler Statur - hat ein gepflegtes Erscheinungsbild - hellbraune Haare, die sie zumeist offen trägt - braune Augen - Angaben zur getragenen Kleidung sind nicht möglich

Wer die Frau gesehen hat und Angaben zum letzten oder aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell