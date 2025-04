Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet - Auto überschlägt sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit einer leichtverletzten Person in der Donnersbergstraße sorgte am Montagvormittag für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst. Vor Ort lag ein Auto auf dem Dach. Wie den Einsatzkräften mitgeteilt wurde, war eine 67-Jährige gegen 10:50 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Mennonitenstraße in die Donnersbergstraße eingebogen und hatte dabei einen von links kommenden, aber vorfahrtsberechtigten Audi A2 übersehen. Die Frau stieß gegen die hintere Fahrzeugseite des Audi, woraufhin der 73-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und sich schließlich überschlug. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Eine ärztliche Behandlung war aber nicht vonnöten. Die 67-jährige Fahrerin des Opel blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Audi musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Fahrspur für den Fahrzeugverkehr gesperrt. |kfa

