Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Er war's ganz bestimmt nicht!

53919 Weilerswist (ots)

In der Nacht zum Sonntag fiel der Bedienung einer Tankstelle ein 20-jähriger, männlicher Kunde im Verkaufsraum auf, der dort bereits einen alkoholisierten Eindruck machte. Aus diesem Grund folgte er diesem in den Außenbereich, wo die Person auf der Fahrerseite eines dort befindlichen Pkw einsteigen wollte, den Fahrzeugschlüssel führte er bei sich. Der Mitarbeiter der Tankstelle hinderte den Mann am Wegfahren und informierte die Polizei. Den Polizeibeamten gegenüber äußerte der potentielle, betrunkene FZ-Führer, dass er nicht gefahren wäre, sondern ein Freund, welcher die Örtlichkeit verlassen habe. Er selbst räumte den Alkoholkonsum ein, stritt jedoch ab, gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Auf Grund der Gesamtumstände wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Ob er das Fahrzeug letzten Endes geführt hat, werden die Videoaufzeichnungen der Tankstelle nach deren Sicherung offenbaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell