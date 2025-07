Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Imbiss - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (29.07.), zwischen 11 Uhr und 14.45 Uhr, die Tür einer Wohnung in einem Einfamilienhaus "Am Schwingstock". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Imbiss

Bebra. Ein Imbisswagen, der in der Straße "In der Lache" steht, war zwischen Montagabend (28.07.) und Dienstagmorgen (29.07.) Ziel unbekannter Täter. Diese brachen die Tür auf, entwendeten Bargeld, Getränke und einen Grill im Wert von schätzungsweise 400 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bad Hersfeld. Ein Lebensmittelmarkt in der Straße "An der Obergeis" wurde in der Nacht zum Dienstag (29.07.) von unbekannten Langfingern heimgesucht. Diese verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zum Lager und entnahmen im Verkaufsraum eine Kasse mit Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell