Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Raub auf Spielhalle

Heringen (ots)

Zwei Männer betraten am Mittwoch (30.07.), gegen 0.15 Uhr, die Spielothek in der Hauptstraße und forderten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine Mitarbeiterin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Waffe zur Herausgabe von Geld auf. Mit Bargeld im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich flüchteten die Täter in einem weißen Kleinwagen in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze blonde Haare, Zahnlücke, komplett schwarz gekleidet, schwarze Maske, sprach akzentfrei Deutsch.

Täter 2: männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, kräftig, dicker Bauch, komplett schwarz gekleidet, schwarze Maske, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern oder dem Fahrzeug geben können sowie in der Nacht rund um Heringen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell