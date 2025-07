Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Im Zeitraum von Samstag (26.07.) bis Montag (28.07.) verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Besprechungsraum eines Hotels in der Grünberger Straße und entwendeten dort einen E-Scooter der Marke Segway Ninebot im Wert von rund 700 Euro. Alsfeld. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Alicestraße entwendeten unbekannte Langfinger in der Nacht auf Sonntag (27.07.) einen dort abgestellten E-Scooter der Marke Segway im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (ML)

