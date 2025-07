Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag, 28.07.2025, zwischen 12 Uhr und 15:15 Uhr parkte ein 23-jähriger Hersfelder seinen PKW VW auf der rechten Fahrbahnseite des Vlämenweg, Höhe Hausnummer 1. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der VW an der linken Frontseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

