Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büro - Diebstähle aus Autos - Diebstahl von Geldbörse - Lautsprecher beschädigt - Auto zerkratzt - Farbschmierereien - Geräteschuppen aufgebrochen - Diebstahl von Autoteilen

Fulda (ots)

Einbruch in Büro

Fulda. In der Nacht auf Freitag (25.07.) verschafften sich unbekannte Langfinger Zutritt zu einem Firmengebäude in der Rhönstraße indem sie mittels unbekanntem Werkzeug das Fenster eines Büroraums aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und entwendeten ein mittleren dreistelligen Betrag Geld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle aus Autos

Flieden. In der Nacht auf Freitag (25.07) hebelten Unbekannte die Fahrertür eines weißen Audi A4, der in der Straße "Am Aschenbach" in Schweben geparkt war, auf. Anschließenden entwendeten sie aus einer Ablage eine Geldbörse. Der Wert des Diebesgutes wird auf 200 Euro geschätzt, es entstand Sachschaden von rund 30 Euro.

Flieden. In der Nacht auf Freitag (25.07.) zerstörten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines in der Franz-Winter-Straße geparkten weißen Mercedes Sprinters und verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum. Anschließend entwendeten sie aus einer im Handschuhfach liegenden Geldbörse einen derzeit unbekannten Betrag Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Flieden. In der Nacht auf Freitag (25.07.) verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines schwarzen Ford Kuga, der in der Höhenstraße in Schweben geparkt war, und durchsuchten anschließend das Fahrzeug. Angaben zu möglichen Diebesgut kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gemacht werden.

Flieden. Im Zeitraum von Freitagabend (25.07.) bis Samstagmorgen (26.07) schlugen Unbekannte die rechte Seitenscheibe eines weißen Toyota Yaris, der auf dem Hof eines Wohnhauses in der Straße "Arzberg" geparkt war, ein. Anschließend entwendeten die Unbekannten rund 100 Euro Scheingeld aus dem in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel der Eigentümerin. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Petersberg. In der Nacht auf Samstag (26.07.) durchsuchten unbekannte Langfinger einen grauen Mercedes EQC, der in einem Hof in der Straße "Neuwiesenfeld" geparkt war, und entwendeten einen Laptop der Marke "Dell" und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von rund 1200 Euro.

Eichenzell. In der Nacht auf Samstag (26.07.) kam es im Ortsteil Rothemann zu gleich zwei Diebstählen aus geparkten Autos. In der Hattenhöfer Straße durchsuchten Unbekannte einen im Hinterhof geparkten schwarzen VW ID.3 und entwendeten eine Tankkarte im Wert von rund 10 Euro. Aus einem in der Rochusstraße geparkten grauen Opel Combo entwendeten Unbekannte eine Geldbörse und eine Tankkarte. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 150 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht auf Dienstag (22.07.) durchsuchte ein Unbekannter den Innenraum eines grauen Skoda Fabia in der Jakobusstraße in Büchenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei nicht entwendet. Wie sich die Unbekannten Zugriff zum Innenraum der Autos verschafften ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Diebstahl von Geldbörse

Fulda. Aus der Fahrradtasche eines in einem Festzelt auf der "Ochsenwiese" zum Aufladen abgestellten Fahrrades wurde in der Nacht auf Samstag (25.07.) eine braune Ledergeldbörse entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Lautsprecher beschädigt

Fulda. In einem Vereinszentrum in der Von-Mengersen-Straße in Johannesberg kam es im Zeitraum von Sonntag (20.07.) bis Freitag (25.07.) zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte verschafften sich auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Musikvereins und machten sich an der Lautsprechereinrichtung zu schaffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Auto zerkratzt

Fulda. Am Sonntag (27.07.), zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter eine schwarzen BMW M 850 auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Dieser war in der Abt-Richard-Straße auf einem Parkstreifen vor einem Sportgelände geparkt. Der entstandene Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Farbschmierereien - Geräteschuppen aufgebrochen

Fulda. In der Straße "Zum Schulzenberg" im Stadtteil Maberzell beschmierten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (27.07.) die Fenster einer Bushaltestelle und ein Baustellenschild mit einem Hakenkreuz. Zudem wurde der Fahrplan mit Farbe besprüht. Ebenfalls in der Straße "Zum Schulzenberg" brachen Unbekannte die Tür eines Gerätelagers auf dem Pausenhof einer Schule gewaltsam auf und besprühten diese ebenfalls mit weißer Farbe. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Ob die beiden Sachverhalte im Zusammenhang stehen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Einbruch in Büroräume

Künzell. In der Nacht auf Montag (28.07.), gegen 0.50 Uhr, begaben sich Unbekannte über den Haupteingang in die Räumlichkeiten eines Indoorspielplatzes in der "Alfons-Schwab-Straße" in Künzell-Bachrain und beschädigten die Scheibe zu den Büroräumen. Möglicherweise sind die Unbekannten gestört worden, weshalb sie von der Tat abließen und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Diebstahl von Autoteilen

Burghaun. In der Nacht auf Freitag (25.07.), zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Firmengelände eines Autohauses in der Straße "Im Steierfeld" indem sie ein Zaunelement demontierten. Anschließend brachen sie mehrere dort befindliche Autos auf und entwendeten Beleuchtungseinrichtungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

