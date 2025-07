Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Gersfeld. Am Montagmorgen (28.07.), kam es auf der B 284 zwischen Obernhausen und Gersfeld zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 64-jähriger VW-Fahrer war gegen 7 Uhr in Richtung Gersfeld unterwegs, als er aus unklarer Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenspur geriet und mit dem Seat eines entgegenkommenden 59-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 25.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 458 kurzzeitig vollgesperrt werden.

Alleinunfall auf Autobahn - freilaufender Hund am Fahrbahnrand

Bad Hersfeld. Am Sonntag (27.07.), gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 46-jährige BMW-Fahrerin aus Nidda die BAB 4 von Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam nach wenigen Metern entgegen der Fahrtrichtung im angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Die 46-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten im Kofferraum des verunfallten BMWs zwei Hunde aufgefunden werden, von denen einer aus dem Fahrzeug sprang und nach wenigen Minuten wohlbehalten vom Herrchen auf dem Grünstreifen wieder eingefangen werden konnte. Eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer sowie den Hund bestand nicht.

