POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Schenklengsfeld - Am Freitag, den 25.07.2025 gegen 20:30 Uhr entwendete ein 17-jähriger Heranwachsender aus dem Kreisgebiet, ohne Zustimmung des Eigentümers, ein landwirtschaftliches Gespann (Traktor mit Anhänger) aus einem Hof in Schenklengsfeld. Beim Ausfahren aus der Hofeinfahrt beschädigte der 17-jährige das Hoftor sowie den angrenzenden Zaun. Im Verlauf der weiteren Fahrt durch die Ortslage Schenklengsfeld wurden zudem zwei Straßenschilder durch den 17-jährigen beschädigt. Der 17-jährige setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach kurzer Weiterfahrt durch die Ortslage Schenklengsfeld kam der 17-jährige von der Straße ab und wurde durch Zeugen an der Weiterfahrt gehindert. Der 17-jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem lag der Verdacht auf Einfluss berauschender Mittel vor, so dass eine Blutentnahme bei dem 17-jährigen veranlasst wurde. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 1000 Euro.

Kemmler, PHK Polizeistation Bad Hersfeld

