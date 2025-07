POL-OH: Fahndung nach bewaffneten Raubüberfall auf Tankstelle in 36208 Wildeck - Obersuhl

Fulda (ots) - Schenklengsfeld Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines PKW befuhr am Freitag, 25. Juli 2025, gg. 14.00 Uhr, die L3171, von Schenklengsfeld-Unterweisenborn kommend in Richtung Hohenroda-Ransbach. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Kleintransporters. An der Einmündung der L 3171 / Bahnhofstraße beabsichtigte der Fahrer des PKW nach links in Richtung Schenklengsfeld abzubiegen. ...

