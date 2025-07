Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision von Pkw und E-Bike in Wildeck-Obersuhl

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Samstag (25.07.), kam es gegem 18.30 Uhr in Wildeck-Obersuhl zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 66-jährige Frau aus Wildeck befuhr mit ihrem PKW Suzuki die Jahnstraße aus Richtung der Straße Am Rasen kommend, in Richtung der Arndtstraße und wollte die Kreuzung Sportplatzstraße überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 67-jähriger Mann aus Werra-Suhl-Tal mit seinem E-Bike die Sportplatzstraße aus Richtung Lieges kommend, in Richtung Sportplatz. Der E-Bikefahrer missachtete aus unbekannten Gründen die Vorfahrt der von rechts kommenden PKW-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde durch die Kollision von seinem Fahrrad geschleudert und kam auf dem Gehweg zum liegen. Der E-Bikefahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Kassel geflogen. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem RTW in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Am PKW und dem E-Bike entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1500 EUR. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

