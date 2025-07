POL-OH: Brand einer Grillhütte auf der Wasserkuppe

Fulda (ots) - Um 19.40 Uhr wurde die Total - Tankstelle in Wildeck Obersuhl überfallen. Ein mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter männlicher Täter betrat die Tankstelle und forderte unter Vorhalt der Waffe Bargeld. Der Täter war ganz schwarz bekleidet, steckte die Beute in eine gelbe Tasche und flüchtete mit einem blauen Mitsubishi, an dem die Kennzeichen KG-HK ...

