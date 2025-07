Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung auf Sportgelände - Scheibenwischer an Auto beschädigt - Fenster von Einfamilienhaus beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung auf Sportgelände

Lauterbach. In der Nacht auf Freitag (25.07) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Sportgelände in der Karlstraße, indem sie ein Loch in den Zaun schnitten. Anschließend zerschlugen die Unbekannten mehrere Dachziegeln auf dem Gelände und zerschnitten das Netz der Hammerwurfanlage. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibenwischer an Auto beschädigt

Lauterbach. Im Zeitraum von Freitagabend (25.07.) bis Samstagmittag (26.07.) machte sich ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz eines Krankenhaus in der Eichhofstraße geparkten weißen Suzuki Celero zu schaffen und beschädigte hierbei die Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster von Einfamilienhaus beschädigt

Alsfeld. In der Zeit von Montag (21.07.) bis Sonntag (27.07.) beschädigten Unbekannte mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe des ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße "Der Untere Mühlweg" im Ortsteil Angenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell