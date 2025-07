Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei zieht positive Bilanz zum Burg-Herzberg-Festival - Pkw-Brand - E-Scooter entwendet - Eiche beschädigt - Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Messer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Polizei zieht positive Bilanz zum Burg-Herzberg-Festival

Breitenbach am Herzberg. Anlässlich des Herzberg-Festivals 2025 in der Gemarkung "Hof Huhnstadt" in der Zeit von Donnerstag (24.07.) bis zum Sonntag (27.07.) zieht die Polizei positive Bilanz. Aus polizeilicher Sicht kam es an allen vier Tagen zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Insgesamt gab es acht Strafanzeigen wegen Diebstahlsdelikten sowie einer fahrlässigen Körperverletzung. "Insgesamt war es ein ruhiges Fest mit einer ausgelassenen Stimmung", zieht Erster Polizeihauptkommissar Thomas Jungk, Leiter der Polizeistation Bad Hersfeld, eine positive Bilanz.

Im Zuge der Veranstaltung führten die Einsatzkräfte - wie bereits in den vergangenen Jahren - An- und Abfahrtskontrollen durch. Hierbei hatten die Polizistinnen und Polizisten insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick, was der allgemeinen Verkehrssicherheit dient. Zu den sogenannten "DiS"-Kontrolltagen wird es am morgigen Tag eine separate Bilanz geben.

Pkw-Brand im Neuensteiner Ortsteil Saasen

Neuenstein. Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht zu Samstag (26.07.), gegen 0.50 Uhr, auf einen Fahrzeug in der Burgstraße in Saasen aufmerksam und alarmierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand ein Pkw, der vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten, hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen auf das Wohngebäude sowie weitere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei. Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Kia brannte vollkommen aus. Auch die zwei daneben geparkten Fahrzeuge, ein Skoda und ein Suzuki, sowie die angrenzende Hauswand wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 53.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Ein in der Bahnhofstraße an einem Fahrradständer gesicherter E-Scooter wurde am Freitag (25.07.), zwischen 8 Uhr und 17.50 Uhr, von Unbekannten entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hat einen Wert von rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Eiche beschädigt

Haunetal. Am Freitag (25.07.) wurde eine etwa 100 Jahre alte und abgestorbene Eiche, die sich auf einem Spielplatz in der Straße "Auf der Langen Wiese" in Wehrda befunden hat, durch Spezialisten gefällt. Hierbei stellten die Arbeiter mehrere Bohrlöcher an verschiedenen Stellen des Baumes fest. Derzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass bislang unbekannte Täter in einem nicht bekannten Zeitraum den Baum mutwillig beschädigt haben, was zu dessen Absterben geführt hat. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag (21.07.) und Freitag (25.07.) über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Wehneberger Straße. Im Inneren versuchten diese eine Verbindungstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten anschließend und ließen rund 500 Euro Sachschaden zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bad Hersfeld. In der Straße "Hof Wehneberg" beschmierten Unbekannte die Sitzfläche einer Sitzbank, die sich an einem Schotterweg in Richtung des dortigen Reiterhofes befindet, mit schwarzer Farbe. Die Schmiererei wurde am Freitag (25.07.) festgestellt und konnte rückstandslos entfernt werden. Da es sich bei den Schmierereien um ein Hakenkreuz sowie eine nationalsozialistischen Flagge gehandelt hat, hat die Polizei nun die Ermittlungen wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. Ein grauer Mazda wurde zwischen dem 11. und 25. Juli augenscheinlich mutwillig von Unbekannten zerkratzt. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum "Am Roten Graben". Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Messer

Schenklengsfeld. Eine Frau informierte am Samstagmorgen (26.06.), gegen 1.55 Uhr, die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über eine verbale Auseinandersetzung mehrerer Personen auf einer Kirmes. Nach aktuellen Informationen hatte einer der Beteiligten zwei weitere Personen augenscheinlich mittels Messer bedroht, woraufhin diese flüchteten. Der Sicherheitsdienst hielt den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg handelt, bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest. Die Beamten stellte vor Ort ein Messer sicher und nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie die beiden geschädigten Personen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fenster beschädigt

Schenklengsfeld. In einem nicht bekannten Zeitraum beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines ehemaligen Stalls in der Straße "Kirchberg" in Wüstfeld. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Samstag (26.07.). Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster durch Flasche beschädigt

Bad Hersfeld. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienwohnhauses in der Leipziger Straße wurde am Samstagabend (26.07.), gegen 22.30 Uhr, auf ein klirrendes Geräusch an einem Fenster aufmerksam. Am nächsten Tag bemerkte sie eine zerbrochene Bierflasche, welche sich unterhalb des Fensters befand. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten Unbekannte diese gegen das Fenster geworfen und einen Sachschaden von rund 150 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwoch (23.07.) und Sonntag (27.07.) verschafften sich Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Tulpenweg. Im Inneren versuchten diese eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Langfinger ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl von Roller

Rotenburg. Unbekannte machten sich in einem nicht bekannten Zeitraum an einem in der Straße "Hofweg" abgestellten Roller zu schaffen. Der Besitzer stellte am Sonntagabend (27.07.) fest, dass dieser nicht an seinem üblichen Platz steht, sondern mehrere Meter entfernt auf der Seite lag. Am Zündschloss wurden entsprechende Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Neuenstein. Von einem Daimler Atego entwendeten unbekannte zwischen Freitag (25.07.) und Montag (28.07.) das vordere amtliche Kennzeichen "HR-DH 210". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Weyerswiesenstraße in Aua. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell