Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kühlwagen-Anhänger

Altena (ots)

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht auf dem Schützenplatz in Evingsen einen Bierwagen, der dort für das bevorstehende Schützenfest aufgestellt wurde, beschädigt. Am Morgen bemerkte ein Zeuge diverse Schäden an dem Kühlwagen-Anhänger. Die Polizei sicherte Aufnahmen einer Überwachungskamera. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell