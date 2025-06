LPI-NDH: Polizei und Feuerwehr bei Flächenbrand im Einsatz

Feldengel (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht zu Montag, gegen 0.15 Uhr, die Kreisstraße 11 aus Richtung Feldengel in Richtung der Bundesstraße 4. Als er nach rechts in Richtung Sondershausen abbiegen wollte, kam der Pkw geradeaus von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein ...

mehr