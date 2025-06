Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen (ots)

Am 21.06.2025 gegen 13:45 Uhr führten Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Bad Frankenhausen, Am Tischplatt eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Prüfung der Fahrtauglichkeit wurde der 40-jährige Fahrzeugführer einem Drogenvortest unterzogen. Dieser ergab Hinweise auf eine vorausgegangene Einnahme von Cannabis. Der Herr musste die Beamten zu einer Blutprobenentnahme begleiten. Ihn erwartet nunmehr ein empfindliches Bußgeld von mindestens 500,- EUR zuzüglich 2 Punkten in Flensburg, einem Monat Fahrverbot sowie Kosten und Auslagen des Verfahrens.

