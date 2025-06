LPI-NDH: Erneute Alkoholfahrt: 24-jähriger Fahrer lernt nicht aus seinem Fehlverhalten

Mühlhausen (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Martinistraße in Fahrtrichtung Eisenacher Landstraße. Im Kreuzungsbereich übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 68-jährige Fahrradfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision, bei der ...

