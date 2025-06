LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Niederorschel (ots) - In der Schützenstraße in Niederorschel kam es am Samstag zwischen 17:05 Uhr und 23:20 Uhr auf dem dortigen Parkplatz der Lindenhalle zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Leichtkraftrad Mondial. Der 16-jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit auf einer Veranstaltung in der Lindenhalle. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte ...

mehr