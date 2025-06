Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigtes Zweirad vor der Lindenhalle - Zeugenhinweise erbeten

Niederorschel (ots)

In der Schützenstraße in Niederorschel kam es am Samstag zwischen 17:05 Uhr und 23:20 Uhr auf dem dortigen Parkplatz der Lindenhalle zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Leichtkraftrad Mondial. Der 16-jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit auf einer Veranstaltung in der Lindenhalle. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Spiegelhalterung und das Kennzeichen des Zweirades. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Personen, die die Tat beobachtet oder die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter Tel.: 0361/574367100 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell