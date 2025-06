Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

B 81, Netzkater (ots)

Am Samstag befuhr eine Gruppe Motorradfahrer gegen 13:20 Uhr die Bundesstraße 81 aus Richtung Ilfeld in Richtung Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Ein 46jähriger und aus Bad Wildungen stammender Mann aus dieser Gruppe verlor beim Befahren einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad, geriet ins Rutschen und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinter der Schutzplanke kam er schwerverletzt, aber nicht lebensbedrohlich, zum Liegen. Er wurde in der weiteren Folge in das Südharzklinikum verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 5.000 EUR geschätzt wird. Die Bundesstraße war für circa 20 Minuten voll gesperrt.

