LPI-NDH: Polizei verhindert tragisches Unglück auf Bahngleisen in Bad Langensalza

Mühlhausen (ots) - Mühlhausen, 20.06.2025 - Am Freitagvormittag wurde am Bahnhof in Mühlhausen ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der Eigentümer stellte seinen schwarzen Kettler Cityhopper (20 Zoll, Alu-Rad, City Pedelec 8 G FL) gegen 10:15 Uhr am Fahrradunterstellplatz ab und sicherte es mit zwei Fahrradschlössern, darunter einem Kettenzahlenschloss. Als er um ...

