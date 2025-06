Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec-Diebstahl am Bahnhof Mühlhausen - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Mühlhausen, 20.06.2025 - Am Freitagvormittag wurde am Bahnhof in Mühlhausen ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der Eigentümer stellte seinen schwarzen Kettler Cityhopper (20 Zoll, Alu-Rad, City Pedelec 8 G FL) gegen 10:15 Uhr am Fahrradunterstellplatz ab und sicherte es mit zwei Fahrradschlössern, darunter einem Kettenzahlenschloss.

Als er um 12:10 Uhr zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Das aufgeschnittene Kettenschloss blieb am Abstellplatz zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der örtlichen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell