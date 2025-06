LPI-NDH: Diebstahl eines Portemonnaies

Kraja (ots) - Unbekannte Täter dringen im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr bis heute 6:30 Uhr mit roher Gewalt in das Sportlerheim in Kraja ein. Dort entwenden sie letztlich eine leere Sporttasche, deren Wert auf 50 EUR geschätzt wird. Den an der Nebeneingangstür entstandenen Schaden schätzt der Anzeigenerstatter auf 1.200 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

