Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Leinefelde (ots)

Am 20.06.2025 gegen 15:30 Uhr kam es in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 67- jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte von dem EDEKA-Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah dieser den vorfahrsberechtigten 15-jährigen Kleinkraftradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Kleinkraftradfahrer verletzte sich in der Folge leicht. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer unfallbedingter Sachschaden.

