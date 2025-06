LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim

Niederorschel (ots) - Am 20.06.2025 gegen 15:10 Uhr kam es in Niederorschel, Unterer Steinweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56- jähriger Fahrzeugführer missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten 17-jährigen Kradfahrers, welcher in der Folge stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Kradfahrer wurde zur ärztlicehn Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand an beiden Fahrzeugen ...

