Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf der Hauptkreuzung

Leinefelde (ots)

Am Sonntag gegen 01:55 Uhr ereignete sich auf der Hauptkreuzung Bahnhofstraße / Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Der 26-jährige Unfallverursacher kam aus Richtung Bahnhofstraße und wollte in Richtung Heilbad Heiligenstadt fahren. Dabei missachtete dieser die Vorfahrt des kreuzenden 25-jährigen Unfallgeschädigten, welcher aus Richtung Mühlhäuser Chaussee kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw mit drei leicht verletzten Personen aus dem Pkw VW des Unfallgeschädigten. Weiterhin entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen in Höhe von 11.000 Euro.

