Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Niederbösa (ots)

Am 22.06.2025 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 11:20 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg bei Niederbösa. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten einen 52-jährigen Fahrzeugführer fest, der ohne Gurt über den gesperrten Weg an den Beamten vorbeifuhr. Im Rahmen der dadurch ausgelösten Kontrolle stellten die Beamten weiterhin deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Promille bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Diesen erwartet nunmehr ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR, 2 Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot sowie die Kosten und Auslagen in dem Verfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell