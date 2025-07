Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike-Fahrer ohne Versicherung - Nötigung - Mit 30 km/h über die A46

Iserlohn (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Baarstraße stoppte eine Polizeistreife am Samstag gegen 20 Uhr einen 28-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Motor seines E-Bikes treibt das Fahrrad auch ohne Treten an, wäre also mindestens versicherungspflichtig, möglicherweise auch führerscheinpflichtig. Ein Gutachten muss nun die Fahreigenschaften des Fahrrads ergründen, um den Anfangsverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu erhärten. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten das Fahrzeug zunächst sicher. Der Fahrer gab mehrfach falsche Personalien an, weshalb der Verdacht eines illegalen Aufenthalts in Deutschland besteht. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach einem Überholmanöver auf der Kalhofer Straße hat eine Pkw-Fahrerin aus Iserlohn Anzeige wegen Nötigung erstattet. Sie fuhr gegen 15.45 Uhr in Richtung Kalthof. Ein BWM-Fahrer überholte kurz vor der Linkskurve, In Höhe der Köbbingser Mühle, einen hinter ihr fahrenden Dacia und sie. Ein entgegenkommendes Fahrzeug bremsten und wichen aus, um ein Zusammenstoßen zu verhindern. An der nächsten Ampelkreuzung konnten die Iserlohnerin bzw. ihre Beifahrerin das Kennzeichen des BMW ablesen. Die beiden machten sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Am Sonntag bekam der Halter des BMW Besuch der Polizei. Er bestreitet, gefahren zu sein.

Am Samstagmittag fiel ein Pkw auf der A46 auf, weil er nach Angaben von Zeugen mit 30 km/h unterwegs war, immer wieder die Spur wechselte und auf den Standstreifen geriet. Er fuhr mehrmals in Oestrich, Letmathe und Iserlohn-Mitte von der Autobahn ab und sofort wieder auf. Mehrmals missachtete er rote Ampeln, stoppte im Kreisverkehr und fuhr erneut mit 30 km/h auf die Autobahn. Ein Zeuge fuhr hinterher und lotste die Polizei zu dem verdächtigen Fahrzeug, das schließlich in Iserlohn anhielt. Gegenüber der Polizei versicherte der 83-jährige Fahrer, dass er noch gut im Verkehr zurechtkomme. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und untersagte das Führen von Kraftfahrzeugen. Es erfolgt eine entsprechende Meldung an das Straßenverkehrsamt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell