Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rückblick auf den Verkehr am Wochenende

Märkischer Kreis (ots)

Freitagmorgen wurde in Lüdenscheid ein 58-jähriger Oberhausener mit seinem Ford Transit an der Rahmedestraße / Im Olpendahl kontrolliert. Er gab falsche Personalien an, hatte keinen Führerschein und ein Drogentest war positiv - nach einer Blutprobe auf der Wache ging es für ihn zu Fuß weiter, es folgt ein Strafverfahren. Gegen 12:30 Uhr dann eine Kontrolle an der Hochstraße: ein Volvo mit schleckt gesicherter Dachgepäckträgerbox wurde gemeldet. Der Fahrer, ein 45 Jahre alter Niederländer, wies körperliche Auffälligkeiten auf. Ein Drogentest war positiv, zudem bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Nach einer Blutprobe ging es für ihn in die JVA. Ebenso Sonntagfrüh in Meinerzhagen: Gegen 10:15 Uhr wurde in Herringhausen ein 47-Jähriger aus Attendorn in seinem Opel angehalten. Die Kennzeichen waren entstempelt, das Fahrzeug nicht mehr zugelassen. Der Attendorner konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, hatte dafür aber nach eigenen Angaben Cannabis konsumiert. Auch hier ging es nach einer Blutprobe auf der Wache zu Fuß weiter, es folgt ein Strafverfahren. Freitagabend in Letmathe dann etwas ganz anderes: ein 59 Jahre alter Hagener muss um kurz vor 20 Uhr an der Gennaer Straße abbremsen und trifft dort auf einen 55-jährigen Iserlohner mit einem Hund. Der Hundehalter soll über das Fahrverhalten des Hageners geschimpft haben, zudem soll der Iserlohner seinen Hund auf das Fahrzeug "gehetzt" haben. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung. Auch das Ordnungsamt wurde über den Vorfall informiert. Samstagabend gab es zudem eine auffällige Kontrolle in Kierspe. Kurz vor Mitternacht fiel den Polizeibeamten ein Roller mit zwei Männern ohne Helm an der Kölner Straße auf. Die beiden Kiersper (35 und 43 Jahre) fuhren davon, stürzten jedoch mit dem Fahrzeug. Der 35 Jahre alte Fahrer lief davon und konnte durch die Polizei angetroffen werden, offenbar waren Drogen und Alkohol im Spiel. Es folgte eine Blutprobe, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell