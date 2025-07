Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Balve (ots)

Unbekannte brachen von Freitag auf Samstag ein Erdgeschossfenster an einem Einfamilienhaus an der Kurze-Straße auf und durchwühlten das Gebäude. Die Kripo erschien zur Spurensicherung und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Menden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell