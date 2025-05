POL-HF: Pedelec-Fahrer verletzt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kreis Herford (ots) - (jd) Die Kreispolizeibehörde Herford hat am Dienstag Schwerpunktkontrollen durchgeführt: Eine Kontrollstelle war in Herford an der Umgehungsstraße im Bereich der Füllenbruchstraße eingerichtet sowie eine weitere Kontrollstelle in Löhne an der Lübbecker Straße auf Höhe der Straße Am ...

mehr