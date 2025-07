Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Diebe und Schläge statt Date

Lüdenscheid (ots)

Ein 21 Jahre alter Iserlohner wartete am Samstagabend gegen 21 Uhr an der Lohmühlenstraße auf eine Verabredung und wurde zusammengeschlagen. Eigentlich habe er eine Frau aus dem Internet treffen wollen, stattdessen erschienen jedoch sechs Jugendliche im Alter von 17-18 Jahren. Sie hätten ohne Grund auf ihn eingeprügelt, von Tritten und Schlägen ist die Rede. Danach liefen die etwa 1,80m großen Jugendlichen mit schwarzen Haaren in Richtung der Westschule davon, ein Zeuge sah den verletzten Iserlohner und rief die Polizei. Der Iserlohner wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Eine 67 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde Freitagvormittag um kurz vor 11 Uhr Unterm Freihof bestohlen. Ein heller Pkw hielt vor der Dame an einem Wohnhaus und eine Dame stieg aus, die die Lüdenscheiderin mit Komplimenten überhäuft haben soll. Sie habe der 67-Jährigen Schmuck angelegt und ihr gut zugesprochen, habe dann jedoch den angelegten Schmuck wieder an sich genommen und sie mit den anderen Fahrzeuginsassen davongefahren. Im Anschluss sei der vollkommen überraschten Lüdenscheiderin dann aufgefallen, dass auch ihre eigene Goldkette von vierstelligem Wert nun fehlt. Die Polizei ermittelt zum Diebstahl und sucht Zeugen. Demnach war die unbekannte Dame in Begleitung eines Mannes und einer jüngeren Frau gewesen. Sie haben sich in verschiedenen Sprachen, darunter Türkisch, unterhalten. Bei der tatverdächtigen Frau handele es um eine etwa 35 Jahre alte Person von 1,60m Größe und etwas kräftigerer Statur. Sie trug Goldkronen im Unterkiefer. Der Mann im Fahrzeug sei etwa 40 Jahre alt gewesen und hatte die Haare abrasiert. Auf der Rückbank habe eine 17-18 Jahre alte Frau gesessen. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. (lubo)

