POL-VDMZ: Auffahrunfall auf der BAB63 mit einer verletzten Person

Heidesheim (ots)

Am 18.06.2025 ereignete sich gegen 15:23 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB63 FR Kaiserslautern in Höhe der AS Klein-Winternheim. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin konnte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im stockenden Verkehr nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf dieses auf. Durch den Verkehrsunfall wurde lediglich die 37-jährige Fahrerin verletzt. Beide Fahrspuren waren zum Zwecke der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden teilweise gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau in Richtung des AK Mainz Süd führte. Der Verkehr konnte auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeilaufen.

