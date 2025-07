Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Luft aus Reifen gelassen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Neuenstein. Von einem Daimler Atego entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (25.07.) und Montag (28.07.) das vordere amtliche Kennzeichen "HR-DH 210". Auch das hintere amtliche Kennzeichen "HEF-MM 73" wurde von einem weiteren Fahrzeug zwischen Samstag (26.07.) und Montag (28.07.) gestohlen. Beide Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt in der Weyerswiesenstraße in Aua. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Luft aus Reifen gelassen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter ließen zwischen Samstagabend (26.07.) und Sonntagmittag (27.07.) die Luft aus zwei Reifen eines Mitsubishi Space Star, indem sie an den Ventilkappen manipulierten. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Weinberg". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

