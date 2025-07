Polizei Köln

POL-K: 250703-4-K Straßenfest und Demonstrationen anlässlich des Christopher Street Days - Umleitungen und Sperrungen am Wochenende

Köln (ots)

Am kommenden Wochenende (4.-6. Juli) finden in Köln wieder zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen rund um den Christopher Street Day satt. Höhepunkt ist der große CSD-Aufzug am Sonntag (6. Juli), zu der der Anmelder in diesem Jahr erneut bis zu 60.000 Teilnehmende erwartet. Der Aufzug zieht von der Deutzer Werft mit Fußgruppen und etwa 90 Festwagen über die Deutzer Brücke durch die Innenstadt bis zum Zielbereich rund um die Marzellenstraße.

Die Polizei Köln greift auf ein bewährtes Einsatzkonzept zurück und wird an allen Veranstaltungstagen mit starken Kräften - darunter Einheiten der Bereitschaftspolizei - präsent sein, um einen sicheren Ablauf der Feierlichkeiten und Versammlungen zu gewährleisten. Bereits ab Freitag (4. Juli), mit dem Start des dreitägigen Straßenfestes, wird die Polizeipräsenz in der Altstadt, insbesondere rund um den Heumarkt und Alter Markt, deutlich erhöht.

Einsatzleiter Gregor Eisenmann macht daher noch einmal deutlich: "Immer wieder ist die queere Community Anfeindungen ausgesetzt, weil der CSD als Symbol dieser offenen "queeren" Lebensweise nicht in das Weltbild von Radikalen passt. Das ist einer der Gründe, warum wir an den Einsatztagen mit vielen Polizisten in der Stadt sind. Wir behalten die Sicherheit aller im Blick, die am Wochenende zum CSD in die Stadt kommen - egal, ob als Teilnehmer oder als Zuschauer an der Strecke."

Demonstration am Samstag

Für Samstagabend (5. Juli) ist ab etwa 16 Uhr eine Demonstration mit rund 1.500 Teilnehmenden angemeldet. Der Aufzug startet am Roncalliplatz und verläuft über mehrere Straßen durch die Innenstadt, bevor er gegen 21 Uhr wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Großer CSD-Aufzug am Sonntag

Die zentrale CSD-Kundgebung findet am Sonntag (6. Juli) in der Zeit von 11 Uhr bis etwa 18 Uhr statt. Die Route führt vom Startpunkt an der Deutzer Werft über die Deutzer Brücke, quer durch die Innenstadt bis zur Marzellenstraße. Je nach Wetterlage werden wie in den Vorjahren mehrere Hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke erwartet.

Ab etwa 13:30 Uhr ist der Kölner Hauptbahnhof nur noch vom Breslauer Platz aus erreichbar.

Sperrungen in der Innenstadt und Verkehrshinweise

Während des dreitägigen CSD-Straßenfestes kommt es bereits von Donnerstag (3. Juli) ab 6 Uhr bis in den frühen Montagmorgen (7. Juli) rund und um das Straßen-fest zu Sperrungen für den Kraftfahrzeugverkehr.

Außerdem wird in diesem Jahr die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt von Freitag (4. Juli) ab 16 Uhr, bis Samstag (5. Juli) 2 Uhr sowie am Samstag ab 12 Uhr, bis Montag (7. Juli) 2 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Weitere Details zu den Sperrmaßnahmen sind auf der Webseite der Stadt Köln abrufbar: https://www.koeln.de/verkehr/sperrungen-und-verkehrsbehinderungen-am-csd-wochenende/

Aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen, Bühnenprogramme und Umzüge ist im gesamten Innenstadtbereich mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Beratungsangebot der Polizei für queere Menschen

Von Freitag bis Sonntag ist im Bereich Pipinstraße ein mobiles Informationsangebot der Polizei Köln vor Ort. Dort können sich Interessierte zu Präventionsthemen wie Hasskriminalität gegen queere Menschen informieren. LSBTIQ*-Ansprechpartner Thorsten Helmers wird als Ansprechperson der Polizei Köln ebenfalls präsent sein und das Angebot begleiten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: 👉 www.colognepride.de [colognepride.de]

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell