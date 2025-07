POL-K: 250703-1-K Einsatztrupp beweist das richtige Gespür - Trickdiebe in Nippes festgenommen

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht nach der 66 Jahre alten Ulrike P. aus Köln-Mülheim. Zuletzt war die stark demenzkranke und weder zeitlich noch räumlich orientierte Frau am vergangenen Montagabend (30. Juni) in ihrem Seniorenheim in der Keupstraße gesehen worden. Sie soll die Einrichtung gegen 19 Uhr ...

mehr