Polizei Köln

POL-K: 250702-1-K/ LEV Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung in Leverkusen - Polizei sucht dunkelhaariges Angreifer-Duo

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei jungen Männern, die am Mittwoch (30. April) in einem Linienbus sowie an einer Haltestelle im Stadtteil Schlebusch vier jugendliche Fahrgäste im Alter zwischen 13 und 14 Jahren bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben sollen.

Die beiden mutmaßlich ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen waren gegen 20 Uhr in einem Bus der Linie 208 vom Wiesdorfer Busbahnhof in Richtung Mathildenhof unterwegs. Dort sollen sie während der Fahrt den Teenagern mit Schlägen bedroht haben, um die Geldforderungen zu untermauern. Nachdem die Jugendlichen daraufhin an der Haltestelle "Dünenweg" den Bus verlassen hatten, stieg das aggressiv auftretende Duo ebenfalls aus und bedrohte die Gruppe erneut. Um die Vier weiter einzuschüchtern, sollen die Gesuchten unter anderem ihr Smartphone gezeigt und Videoaufnahmen von anderen mutmaßlich gewaltsamen Übergriffen vorgespielt haben. Nachdem die Jugendlichen daraufhin doch ihr Bargeld aushändigten, soll einer der Männer einen 14-jährigen Geschädigten so gestoßen haben, so dass dieser eine leichte Verletzung am Bein erlitt.

Die Angreifer stiegen daraufhin mit der Beute in einen weiteren Bus und flüchteten vom Tatort.

Die Fotos der Gesuchten sind nun unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/173197

Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (bn/al)

